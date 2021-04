Incendio nei boschi di Marchirolo

Un incendio è scoppiato poco prima delle 15 di sabato 3 aprile nei boschi di Marchirolo.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con diverse squadre.

In queste giornate con temperature elevate, forte vento e precipitazioni assenti in tutto il nostro territorio è in vigore un’allerta arancione per il rischio di incendi boschivi.

(seguono aggiornamenti)