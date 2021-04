Incontro in Comune coi medici di base, Albizzate organizza le vaccinazioni a domicilio

Albizzate punta ad arrivare entro metà aprile alle vaccinazioni a domicilio per i suoi cittadini più fragili. Parliamo di una quarantina di albizzatesi allettati per i quali è difficile procedere con il normale percorso di adesione alla campagna vaccinale.

«Nella giornata di giovedì 1 aprile abbiamo incontrato i medici, i volontari infermieri e i servizi sociali con l’assessore Frangi – spiega il sindaco Mirko Zorzo -. L’obiettivo è di riuscire ad organizzare entro la metà del mese questa piccola campagna vaccinale locale per andare incontro ai cittadini più fragili».

Il servizio viene organizzato in coordinamento con ATS Insubria così come sta avvenendo in altri comuni della provincia. Sono comunque i medici di base a raccogliere necessità e i richiesta dai propri pazienti.

Nella stessa giornata Regione Lombardia ha annunciato il via alla campagna vaccinale di massa con il nuovo portale fornito da Poste Italiane attivo a partire dal 2 aprile con le prenotazioni per i cittadini tra i 79 e i 75 anni. (Leggi qui per sapere quando è prevista la vaccinazione per la tua fascia di età)