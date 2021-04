“Insieme per Davide”, la coalizione a sostegno di Galimberti si presenta

La coalizione a sostegno di Davide Galimberti si prepara per la campagna elettorale che vedrà diverse città del Varesotto al voto in autunno, fra le quali figura anche il capoluogo.

E proprio nel centro della città, in piazza Repubblica, sabato mattina (17 aprile) si è tenuta la presentazione di lancio della coalizione a sostegno del sindaco in carica.

«Oggi presentiamo un manifesto con diverse forze civiche e politiche della città che si ritrovano all’interno degli stessi principi e che daranno vita in queste settimane a un programma elettorale dettagliato e pragmatico, come è stata l’azione amministrativa in questi cinque anni», ha spiegato il sindaco di Varese Davide Galimberti. «I nostri valori sono quelli della trasparenza, dell’onestà e nella volontà di proseguire lo sviluppo della città in termini di rigenerazione e di sviluppo economico, ambientale ed ecologico».

Le forze politiche e civiche che sostengono la candidatura di Galimberti e che alla conclusione della conferenza stampa hanno firmato il documento sono: + Europa (Bruno Maria Tommasello), Italia Viva (Nicola Magistretti e Emanuela Musciatelli), i Verdi (Gianluca Fiore), PD (Francesca Ciappina e Luca Carignola), Movimento 5 Stelle (Stefano Bianco e Antonio Ferrara), Varese Praticità Galimberti Sindaco (Ivana Perusin e Isabella Failla), i Socialisti (Orlando Rinaldi) e Progetto ConCittadino, Verdi e Collettiva.

Spiega il sindaco: «In questa coalizione ci sono forze civiche, gruppi di giovani come Collettiva, forze ambientaliste, i partiti storici come il Partito Democratico e il Movimento Cinquestelle, una vera novità, ma con i quali già dal 2017 è in corso una interlocuzione per discutere del futuro della città, ovviamente in maniera alternativa a quello è stato l’immobilismo locale della Lega in quegli anni».

Il documento è un manifesto aperto anche ad altre forze che si ritroveranno in questi principi vorranno perseguire questo percorso. Gli occhi di Galimberti e dei suoi sostenitori sono naturalmente puntati al recovery fund: «Ci saranno grandi opportunità per trasformare ancora di più la nostra bella Varese».