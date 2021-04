La cover degli Evergreen Summerhits per “bauli in piazza”

Tra le numerose iniziative legate a “Bauli in piazza”, la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo che pagano oltre un anno di chiusura a causa della pandemia, c’è anche quella portata avanti da una band varesina, gli Evergreen Summerhits.

Il gruppo ha realizzato nelle scorse settimane una cover di Ligabue, “Non è tempo per noi”, riscritta per l’occasione con un testo che ricorda i problemi e le difficoltà che il panorama musicale e dell’intrattenimento sta vivendo in questo periodo, sempre più lungo. Il pezzo (diventato “Ora è tempo per noi”) è stato quindi pubblicato sul canale Youtube del gruppo.

«Con questo brano vogliamo sostenere tutto il settore e in particolar modo le manifestazioni di “Bauli in Piazza”, quella recente di Roma come quella tenutasi tempo fa a Milano – spiegano i componenti della band – Il nostro video è stato girato con i limiti del periodo e intervallato proprio da alcune immagini della manifestazione avvenuta a Milano».