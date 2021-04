La Lega di Varese attacca Galimberti: “C’è troppo degrado nei quartieri”

Negli stessi momenti in cui l’amministrazione comunale inaugurava il nuovo Parco Gioia inclusivo a villa Mylius il consigliere regionale Emanuele Monti e la consigliera di quartiere Carla Minonzio hanno effettuato un sopralluogo a Bosto di Varese per evidenziare diversi problemi. La Lega punta il dito verso un degrado diffuso in questa zona e ne chiede conto direttamente al sindaco.

«Vogliamo porre l’attenzione su tanti problemi che non sono stati mai risolti e altri si sono venuti a creare in questi cinque anni di amministrazione Galimberti – spiega Emanuele Monti -. Abbiamo lanciato una richiesta di segnalazione ai cittadini per recuperare dalla loro viva voce la verità sulla situazione nei quartieri e nelle castellanze. Galimberti si era giocato su questo la sua campagna elettorale ma i risultati dimostrano che tante promesse non sono state mantenute».