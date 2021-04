Il Lions Day 2021 si celebra nel segno della solidarietà

Oggi 18 Aprile si celebra contemporaneamente in 210 Paesi al Mondo il Lions Day, occasione per festeggiare la più grande organizzazione umanitaria non governativa su base volontaria al Mondo, con i suoi oltre 1,4 milioni di soci.

Numerosissime sono le iniziative benefiche che nonostante la crisi pandemica sono state organizzate dai diversi Lions Club. Dal lontano 1917 i Lions non hanno mai smesso di realizzare tutti i sogni di solidarietà a beneficio della gente in particolare i più deboli e bisognosi. Il dono più grande per i Lions è poter offrire il proprio tempo per servire insieme il prossimo nelle singole comunità, con spirito di servizio, ma senza dimenticare di promuovere la pace e la reciproca comprensione.

Anche a Varese gli 8 Lions Club con oltre 300 soci hanno contribuito alla realizzazione di questo obbiettivo attraverso un concreto sostegno alle realtà presenti nella nostra comunità.

Il contributo alla mensa dei poveri di Varese, la donazione di buoni acquisto di beni di prima necessità, la collaborazione con le fondazioni e associazioni più importanti del nostro territorio, la collaborazione con le Istituzioni, sono solo alcuni esempi di come i Lions interpretano concretamente la solidarietà. L’obbiettivo per il futuro consiste nel superare sempre i traguardi raggiunti, sapendo che i nuovi bisogni e necessità richiederanno sempre maggiori sforzi.