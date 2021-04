A Luvinate i sentieri di montagna diventano opportunità, il Comune “apre“ ai bikers

Paradossi della pandemia: strade vuote, e sentieri di montagna molto meno.

Beninteso: si va – si spera – verso la normalità e anche le strade e le piste ciclabili di fondovalle si riempiono, complice sole e mitigazione delle misure. Ma anche i più pigri hanno scoperto nei lunghi mesi del confinamento, anche invernale, la possibilità di fare una sgambata nel sentiero dietro casa, quella “attività sportiva” in solitaria, all’aperto che ha avvicinato molte persone a luoghi inaspettati fino a un paio d’anni fa.

Così il Comune di Luvinate ha deciso di aprire un confronto coi bikers che frequentano il “sentiero 10“, quel lungo anello che tecnicamente sulle cartine si trova segnato col numero “310A” e lungo il percorso con vernice in bianco e rosso (Il 301A porta da Velate a Orino e qui si congiunge col 310B che porta da Orino a Brinzio).

Obiettivo: sapere quanta gente va e viene dai boschi e capire in che modo sfruttare questa riscoperta dello sport in montagna.

Scrive il sindaco Alessandro Boriani: «Quante bici percorrono il sentiero 10? Quanti bikers si avventurano in discese lungo il Campo dei Fiori? Quali progetti per valorizzare la montagna, offrire servizi ai bikers con un progetto di marketing sportivo, rispettando la mobilitá leggera che usa il sentiero 10? Il Comune di Luvinate sta da tempo ragionando anche su questo fronte, anche per fare ritornare la montagna da emergenza a opportunità».

Un messaggio veicolato anche nella pagina facebook del Comune con un post esplicativo.

«Apriamo così anche una fase di ascolto con i tanti tantissimi che ogni settimana percorrono sentieri e tracciati per arrivare ad un progetto da condividere con gli enti superiori e che possa valorizzare i termini di sviluppo turistico sportivo la zona Poggio e sentiero 10»