Maison chiude, Caronno Varesino perde il suo Caffè di Campagna

Dopo otto anni chiude a Caronno Varesino il locale Maison Caffè di Campagna. Lo hanno annunciato i gestori con lungo messaggio di commiato dai propri clienti. Maison è stato in questi anni molto più che un bar cafè, è stata una piccola perla custodita nel piccolo paese ma molto conosciuta in tutti i paesi limitrofi. Offriva colazioni, buffet e aperitivi ma anche molto di più: è stato un luogo che ha promosso valori e cultura, una piccola fucina di eventi ed iniziative solidali.

Il post di saluto dei gestori

“Sono stati otto anni di successi, di gente meravigliosa, di piccoli eleganti ricevimenti, di serate culturali, di compleanni gioiosi, di musica dell’Allegra Brigata, di affollate colazioni domenicali in giardino con il profumo delle nostre crepes, i gelati gustati all’ombra del gazebo, la bellezza del nostro verde intorno, le nostre tisane servite all’inglese, i pomeriggi d’inverno con le cioccolate della nonna e la nostra panna fresca, gli incontri culturali affollati ed interessanti, quegli eleganti momenti di bellezza delle sere d’estate, i magici aperitivi del Gabri per i soli veri intenditori, le domeniche in musica, le mattinate di Natale in festa, il giocare dei bambini con i nostri peluche e i nostri libretti, il chiacchiericcio delle amiche, un mondo meraviglioso di persone che hanno capito il nostro luogo, lo hanno apprezzato e molto amato. E molto altro ancora. La filosofia della bellezza che salverà il mondo attraverso le piccole cose e le piccole azioni che fanno la differenza rispetto al resto. NON siamo stati solo un’attività commerciale, siamo stati un luogo di incontro e di crescita e di stupore.

Un luogo che non si è mai schierato, pur avendo chiara la sua identità e le sue ideologie. Ma sono l’intelligenza, il buon senso, l’educazione e la correttezza che generano i rapporti umani, non gli schieramenti. Noi ci eravamo riusciti con grande entusiasmo e piacere”.

Le difficoltà e la scelta di chiudere

“Quest’anno infernale ci ha messo duramente alla prova: quasi 7 mesi chiusi senza ristori ne aiuti e con la mannaia dello stato e delle utenze e degli oneri che non si fermano anche se tu sei chiuso e non lavori.

Non è questo però purtroppo il motivo principale della nostra chiusura. Una improvvisa malattia ci obbliga a dare delle priorità al tempo e a dover chiudere per pensare alle cure.

Non è passato un attimo in questi anni in cui, non abbiamo ringraziato Dio per la bellezza che questo piccolo caffè di campagna, un po’ bottega e un po’ officina del relax, ha regalato a tutti noi. Maison non era un bar. Era una piccola isola di serenità dove la cultura nasceva spontanea parlando inglese, leggendo libri in francese o incontrando gente che arrivava da lontano per venirci a conoscere. Abbiamo fatto disegnare e giocare tanti bambini che abbiamo visto crescere e divertirsi nel nostro giardino. Abbiamo fatto tante cose insieme, tante campagne solidali, tante cose con tutti voi alle quali non avremmo quasi neanche potuto ambire, basterebbe solo parlare delle pigotte per la Casa del Sorriso e del gruppo OGA.

Vorremmo poter avere la forza di ringraziarvi uno ad uno.

Sappiate che nel nostro cuore lo stiamo facendo; i vostri volti, il nostro stare insieme cosi piacevole, lo scambio e la crescita che reciprocamente ci siamo regalati saranno per sempre.

Con affetto e riconoscenza

Simonetta & Gabriele”

Il messaggio del sindaco

«Nulla di più triste della chiusura di una attività qualsiasi essa sia e per qualsiasi motivo avvenga. Maison è stata un valore aggiunto alla nostra comunità e lascia un vuoto nel nostro paese – ha commentato il sindaco di Caronno Varesino Raffaella Galli -. Il Sindaco e l’amministrazione vogliono salutare Maison con due citazioni che un po’ rappresentano, la creatura di Simonetta e Gabriele».