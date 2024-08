Cade in moto, 21enne ferito a Caronno Varesino

Brutta caduta in moto nel tardo pomeriggio di venerdì 9 agosto per un ragazzo di 21 anni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 in via Trenca, la strada che immette nella rotatoria di via Castiglioni.

Sul posto i soccorritori con un’ambulanza e il supporto dell’automedica e i Carabinieri della Compagnia di Saronno che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Il giovane è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.