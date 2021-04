“E mi ritrovai a Malnate”, un libro per i bambini malnatesi

Gianmarco Pellattiero con il suo nuovo romanzo “E mi ritrovai a malnate” si pone come obiettivo, tramite l’acquisto del libro, di aiutare i bambini in difficoltà, infatti il ricavato verrà devoluto all’associazione “la Fonderia delle arti” per sostenere il progetto “l’arte del fare”, donando così corsi d’arte ai bambini malnatesi. La presentazione del libro è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=0yavY8n0nCc

Paolo, protagonista che ha raggiunto il limite di ogni sopportazione nella propria vita e nella propria testa, intraprende un viaggio dove il capolinea è Malnate, qui si apre una sfida: quella con sé stesso.

L’assessore alla cultura Carola Botta afferma: «Dopo un lungo periodo di stop abbiamo ripreso con la rassegna “un libro al mese” che si pone come obiettivo quello di valorizzare gli scrittori malnatesi. Speriamo di riprendere il prima è possibile con le presentazioni in presenza».