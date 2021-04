Mozione della Lega su sicurezza e lotta allo spaccio a Tradate

Questa mattina il gruppo consiliare Lega Salvini Premier ha presentato in Comune una mozione di indirizzo per il prossimo consiglio sul tema della sicurezza e della lotta allo spaccio.

«A Tradate non c’è un’emergenza sicurezza, ma ci sono situazioni che periodicamente, purtroppo, si ripresentano e su cui dobbiamo tenere alta l’attenzione, perché si tratta di comportamenti e reati che creano preoccupazione nei nostri concittadini – dicono i consiglieri Stefano Candiani e Fabio Marchiori – Nella Tradate da noi amministrata non c’è mai stato posto per spaccio, prostituzione e microcriminalità ma, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, riteniamo doveroso che si dia un segnale forte».

«Fin dalla stesura del programma amministrativo abbiamo dato grande centralità al tema della sicurezza, per noi fondamentale – aggiunge la capogruppo Erica Antognazza – Siamo certi che sulla base di questo atto di indirizzo del Consiglio comunale il sindaco e la giunta sapranno far valere le esigenze di sicurezza e legalità che sono giustamente un obbiettivo per una città come Tradate».