Da oggi è nuovamente aperto anche il museo Maga di Gallarate

Da oggi, martedì 27 aprile, è nuovamente aperto il Museo Maga di Gallarate.

La Sala degli Arazzi Ottavio Missoni è aperta al pubblico, a studiosi e specialisti, solo su prenotazione allo 0331706011, da Lunedì a Venerdì e in relazione ai lavori di riallestimento del museo.

La didattica per le scuole è attiva dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Ogni progetto può prevedere uno o più incontri a discrezione degli insegnanti. E’ possibile prevedere incontri e laboratori a scuola con modalità e temi da concordare. I gruppi sono da intendersi per un massimo di 25 partecipanti (per info e prenotazioni 0331706011).

Nel frattempo prosegue il riallestimento degli spazi con il cantiere del nascente Polo Culturale (che prevede il trasferimento di una parte della biblioteca civica) e con l’allestimento della mostra “Impressionisti. Alle origini della modernità”: l’apertura della nuova mostra è indicata nei materiali e sul sito per il 30 maggio, ma è ancora in attesa di conferma.