Openjobmetis, che meraviglia: vittoria a Milano all’ultimo respiro

Dall’inferno alla favola in quattro mosse: dopo Sassari, Pesaro e Trento la Openjobmetis cala il poker e lo fa nella maniera più bella, sperata, sognata. Espugnando cioè Milano in un derby pazzesco, emozionante, vibrante fino allo scadere, deciso da una magia di Ruzzier a 8” dalla fine – canestro più fallo, con arbitri in dubbio su cosa assegnare – e da un errore di Gigi Datome sull’ultimissimo assalto milanese al ferro. Sul tabellone luminoso di Assago brillano quattro cifre, 81-83, e c’è da stropicciarsi gli occhi per non restare abbagliati dal risultato finale.

Varese vince, Varese vince di nuovo, Varese vince dove non vinceva da otto lunghissimi anni, contro una squadra destinata a mangiarsi tutto – Milano – che, però, sta attraversando un momento difficile. E proprio lì la Openjobmetis è stata bravissima a inserirsi, a reagire ogni volta che l’Olimpia ha provato a mostrare i propri lustrini, ogni volta che qualche campione milanese – Punter, Rodriguez, Hines – ha cercato di sventolare la propria classe davanti ai soldati di Bulleri. Ma questa squadra non si spaventa più, non si scioglie quando viene il difficile e, anzi, ha capito che proprio in situazioni del genere ci si può esaltare.

Come di solito accade, in casi del genere, la vittoria ha tanti padri ma è giusto spendere le prime due parole per due uomini che fino a un paio di mesi fa sembravano zavorrati e che invece, anche questa sera, si sono alzati in volo. Uno sta in campo, ed è Michele Ruzzier, MVP della serata e non solo per l’ultima, decisiva giocata vincente; l’altro sta in panchina, si chiama Massimo Bulleri e ha battuto, lui esordiente, il leggendario Messina che tante volte lo ha allenato. Il viso del Bullo, alla fine, si riga di due lacrime significative: ha sbagliato tanto, si è preso una grande dose di critiche, non ha mai mollato e stasera si gode la sua più bella impresa della sua breve carriera da coach.

Innegabile come questa Openjobmetis abbia imparato a giocare in modo completamente diverso, innegabile che la presenza di Egbunu in area dia alla squadra un assetto più aggressivo, pericoloso in difesa e variegato in attacco dove “l’alzata” per il nigeriano può essere sempre una opzione. Ruzzier addirittura l’ha utilizzata per provare a chiudere la partita, trovando però l’opposizione del monumentale Hines, ultimo ad arrendersi tra i suoi. Ma nemmeno il pivot che ha dominato in lungo e in largo l’ultimo decennio di Eurolega ha trovato l’opzione giusta per fermare una Varese affamatissima. Che stavolta respira anche guardandosi alle spalle, e sogna osservando quel che c’è più in alto. Ma non è tempo di voli pindarici: domenica si va a fare visita a Reggio e ad Attilio Caja, per salvarsi servono altri punti e prenderli alla Unahotels sarebbe un colpo doppio. Forse definitivo.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – OPENJOBMETIS VARESE 81-83

(18-24, 41-45; 63-69)

MILANO: Moraschini 7 (2-4, 1-1), Punter 14 (3-4, 1-3), Datome 11 (4-9, 1-1), Leday 14 (4-8, 1-2), Hines 7 (3-3); Micov 7 (2-4, 0-1), Rodriguez 14 (1-4, 4-6), Cinciarini 2, Shields 5 (1-7, 1-5), Brooks (0-1), Wojciechowski. Ne. Moretti. All. Messina.

VARESE: Ruzzier 17 (3-5, 3-4), Douglas 16 (2-3, 4-7), Strautins 7 (1-1, 0-2), Scola 18 (3-3, 3-7), Egbunu 9 (4-8); Beane 8 (1-3, 2-5), Morse 5 (1-4), De Nicolao (0-1 da 3), De Vico (0-1 da 3), Ferrero 3 (1-2 da 3). All. Bulleri.

ARBITRI: Borgioni, Bettini, Vita.

NOTE. Da 2: M 20-44, V 15-27. Da 3: M 9-19, V 13-29. Tl: M 14-18, V 14-19. Rimbalzi: M 28 (7 off., Leday, Hines, Wojciechowski 4), V 36 (Egbunu 9). Assist: M 20 (Rodriguez, Hines 4), V 16 (Ruzzier 8). Perse: M 10 (Rodriguez, Hines 3), V 18 (Ruzzier 5). Recuperate: M 12 (Hines 5), V 2 (Beane, Ruzzier 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico a Messina (26.02). F. antisportivo: Rodriguez (27-51). Partita a porte chiuse.