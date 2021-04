Primo Maggio all’epoca del covid, dibattito in diretta streaming con Cgil, Cisl e Uil

Un altro Primo Maggio con la pandemia, quello che sarà celebrato quest’anno. Ma nonostante i problemi sanitari, la ricorrenza sarà al centro di alcune iniziative organizzate, nel più totale rispetto delle norme di sicurezza, dalle organizzazioni sindacali di Varese in maniera unitaria. Occasione per una riflessione sulla situazione attuale, i suoi problemi e le sue criticità, e come tutto questo si ripercuote sul mondo del lavoro nel presente e nel futuro.

Sabato 1° maggio 2021, a partire dalle ore 10, i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si confronteranno sul lavoro all’epoca del covid. Stefania Filetti, segretario generale Cgil Varese, Daniele Magon, segretario generale Cisl dei Laghi, e Antonio Massafra, segretario generale Uil Varese, si confronteranno in Salone Estense a Varese, con una presenza contingentata di sindacalisti e delegati sindacali.

Il dibattito, moderato dal giornalista Michele Mancino, sarà trasmesso in diretta streaming e diffuso sui canali social dei tre sindacati. Il Comune di Varese ha dato il suo patrocinio all’iniziativa. Nella stessa giornata, la città di Varese vedrà la presenza di installazioni per ricordare a tutti il Primo Maggio. Nelle strade e nelle piazze della città saranno collocate sagome e manifesti che richiamino l’attenzione sulla una giornata importante che, ancora per quest’anno, sarà celebrata con impegno e rispetto delle normative anti-covid.