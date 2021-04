Prosegue la raccolta di generi alimentari: “Un aiuto per le famiglie in difficoltà”

«Stiamo aiutando tutti coloro che avevano presentato la domanda per i buoni spesa ma che erano rimasti esclusi per la mancanza dei requisiti richiesti». L’assessore alle pari opportunità di Cardano al Campo Meri Suriano ha spiegato il progetto “Dona con il cuore, prendi con amore“, patrocinato dal Comune.

«Grazie al contributo di Ascom, con la Protezione Civile stiamo distribuendo generi alimentari alle famiglie in difficoltà, tramite la Caritas. Il progetto – spiega Suriano – è partito a Natale e sta proseguendo tuttora: noi come Comune abbiamo dato il patrocinio, ma è grazie ai cittadini, ai commercianti (che all’interno dei propri spazi hanno allestito i punti di raccolta) e a Ascom. E alla Caritas, a cui passano gli alimenti che poi vengono consegnati; noi, come Comune, non possiamo redistribuire liberamente». Suriano si è occupata del progetto insieme all’assessore Enrica Buccelloni, con il sostegno di tutta la giunta.

Il progetto è partito «per caso, a seguito dell’emergenza Covid. L’idea – continua Suriano – è partita da Marco Messuti di Ascom. Grazie a lui sono entrato in contatto con il direttore, Gianfranco Ferrario». Al momento non ha una fine prefissata: «È un aiuto fondamentale per le famiglie che stanno soffrendo per l’emergenza Covid. Per ora andiamo avanti».

Suriano ci ha tenuto anche a ringraziare Pietro Bellora, lo storico macellaio cardanese scomparso il mese scorso: «Ha dato un grande contributo, gli siamo grati. Ma tanti commercianti ci stanno dando una mano».

Di seguito la locandida dove sono elencati tutti i punti di raccolta della città.