“Ripuliam Pianbosco”, terzo appuntamento a Venegono Superiore

Terzo appuntamento a Venegono Superiore per ripulire le aree boschive di Pianbosco, che in alcuni punti sono letteralmente invase dai rifiuti lasciati dagli incivili e dagli spacciatori che da alcuni anni hanno scelto la zona per i loro traffici.

L’iniziativa, sollecitata nei mesi scorsi dai residenti, ha coinvolto molti cittadini, il Comune, la Protezione civile e il Parco Pineta con le sue Guardie ecologiche volontarie, che hanno già effettuato due giornate di pulizia, raccogliendo una quantità di rifiuti davvero impressionante, come si vede nelle foto pubblicate sulla pagina Facebook dalla Protezione civile di Venegono Superiore (nella foto qui sopra l’immondizia raccolta il 20 febbraio scorso).

L’appuntamento, per chiunque voglia partecipare, è per sabato 17 aprile alle 9 fino alle 12,30. Il ritrovo per chi abita in paese è alla rotonda dietro il Castello dei Missionari, mentre per chi abita a Pianbosco è alla curva prima della salitona (tra Via Oberdan e via della Val Moriggiola).

Gli organizzatori raccomandano di indossare abiti e calzature idonei e di dotarsi di guanti (per chi non li ha provvederà il Comune) e invitano chi fosse interessato a partecipare a segnalarlo sul gruppo Facebook “Sei di Pianbosco e dintorni se…” per consentire una migliore organizzazione della mattinata.