Solidarietà dal circolo Acli al sindaco di Azzate

Dopo il gesto di protesta dei neonazisti di DoRa rivolto al sindaco, giunge la solidarietà dalla maggioranza e dall’Acli di Azzate.

Il circolo ACLI di Azzate esprime la massima solidarietà e vicinanza al Sindaco Gianmario Bernasconi, vittima negli ultimi giorni di vili attacchi personali.

Gli autori di tali meschinità, oltre ad utilizzare mezzi che ricordano non tanto i tempi antichi da loro agognati ma i ben più odierni stilemi mafiosi, propugnano ideali sconfitti dalla storia e dichiarati illegali dalla nostra Costituzione.

Chi, come le ACLI, ha al centro del proprio agire la solidarietà e la promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza, non può rimanere insensibile davanti ad episodi nei quali si cerca di far prevalere la violenza al dialogo, termini autoritari ai principi democratici.

A chi si auto proclama podestà, noi rispondiamo con la massima vicinanza al Sindaco, figura non calata dall’alto ma persona democraticamente scelta dai cittadini.

Siamo certi che la solidarietà sia alla persona Bernasconi che alla figura istituzionale del Sindaco sia condivisa da ogni Azzatese.

A tutti i consiglieri comunali, quali rappresentanti dei cittadini di Azzate, chiediamo con forza di unirsi al nostro Sindaco per contrastare chi alla democrazia vorrebbe contrapporre il suo limitato pensiero unico.