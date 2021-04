Tamponi rapidi alla farmacia San Giulio di Castellanza

A partire da lunedì 19 aprile presso la Farmacia San Giulio di Castellanza verrà avviata l’attività di tamponi rapidi per Covid19. Nel rispetto delle disposizioni regionali il servizio è destinato ai soli soggetti asintomatici e con temperatura corporea non superiore a 37,5 °. L’accesso è possibile solo previo appuntamento telefonico al numero 0331 501130. Il costo del servizio è di € 30.

Al fine di garantire un supporto alle scuole in questa difficile fase di rientro alle normali attività didattiche, i collaboratori della farmacia hanno deciso di aderire anche all’attività di testing per studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e per il personale scolastico. Gli interventi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si ricorda che le prenotazioni per queste categorie possono essere fatte esclusivamente dal sito di regione Lombardia “prenotasalute”.