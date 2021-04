Tetto prende fuoco a Gavirate

Incendio questo pomeriggio a Gavirate in via Aldo Mazza. Per cause in fase di accertamento la copertura di uno stabile è stata interessata da un incendio.

I Vigili del Fuoco di Varese e Laveno Mombello sono intervenuti con due autopompe, un autobotte e un carro aria. Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato anche il piano sottostante.