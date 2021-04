Un banchetto per le api, lo preparano Comune, famiglie e agricoltori di Castelnuovo

I campi intorno al paese di Castelnuovo Bozzente e i balconi delle case si trasformano in un vero banchetto per le api. È un bel progetto promosso dal Comune ma che in realtà ora è sostenuto anche da tante altre realtà, cittadini e agricoltori.

L’iniziativa è al secondo anno. Lo racconta il consigliere Gabriele Bosetti: «Quest’anno, agendo su più fronti, iniziamo la nostra iniziativa regalando ai cittadini di Castelnuovo che lo desiderassero (potranno scrivere a me su whatsapp al 3384666927) una bustina di semi di fiordaliso per ornare i loro balconi e giardini. Il fiordaliso rappresenta uno dei fiori più attrattivi per gli insetti impollinatori».

«Con la collaborazione degli agricoltori che hanno mostrato il loro interesse dopo l’esperimento ben riuscito dello scorso anno, semineremo nei campi, circa 37.000 metri quadrati di facelia, pari alla superficie di 30 piscine olimpioniche e 10.000 metri di trifoglio violetto».

La facelia, dal gradevole fiore lilla, rappresenta in assoluto una delle specie floreali più ricche di nettare, che danno un notevole nutrimento delle api.

In questi giorni stanno fiorendo dei meravigliosi campi di facelia, rinati spontaneamente sulle semine dello scorso anno. «L’intenzione dell’amministrazione, è quella di creare, magari grazie anche al supporto di qualche app satellitare di tour guidati, un percorso floreale per ammirare le semine estive, passeggiando o pedalando in mezzo alla natura» continua Bosetti (nella foto sotto: Bosetti con le bustine di fiordaliso che saranno distribuite nei prossimi giorni).

«Il nostro progetto è stato apprezzato sia dalle associazioni apicoltori, che da moltissime altre amministrazioni comunali, che ripeteranno con entusiasmo questo importante eco progetto. Lo scorso anno, il nostro progetto è anche stato promosso sul portale di Regione Lombardia, come uno dei progetti ONU a sostentamento del pianeta. Infine, al centro del paese, verrà presto costruito un grande bug hotel, in collaborazione con il Parco Pineta: questa costruzione sarà un vero e proprio micro habitat a supporto della biodiversità degli insetti utili».