“Varese in Azione” in piazza con tablet, touch pen e guanto monouso

Varese in Azione sarà presente con il proprio gazebo sabato in Piazza del Podestà e domenica in Piazza Montegrappa, «per permettere a tutti i cittadini che non hanno avuto modo di farlo autonomamente, di rispondere al questionario sulla Sicurezza Urbana».

«L faremo in piena sicurezza» assicura il candidato sindaco Carlo Alberto Coletto. «Forniremo infatti la possibilità di rispondere al nostro breve questionario mettendo a disposizione un tablet, un guanto monouso ed una touch pen, che sarà igienizzata dopo ogni utilizzo».

«Ci sembrava importante dare questa opportunità di esprimersi su questo tema, così importante, anche a coloro che solo meno tecnologici o che, durante la settimana, non riescono a trovare il tempo da dedicare a fornire le loro risposte»

Il sondaggio sulla Sicurezza Urbana è per Azione uno dei temi fondamentali di questa pre-campagna elettorale varesina: uno dei tavoli programmatici del partito territoriale è proprio incentrato su questa tematica, che ad oggi è ritenuta di grande rilievo.

«Il pieno godimento dello spazio urbano e la lotta al degrado sono fra le nostre priorità. Tematiche delicate che richiedono attenzione e partecipazione» conclude Coletto.

Gli attivisti volontari saranno a disposizione ai gazebo dalle 10 alle 18 sabato 17 e dalle 10 alle 13 domenica 18 aprile.