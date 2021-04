Varese sconfitto dal Casale, mister Rossi: “Rovinato tutto in cinque minuti”

Sono parole amare e arrabbiate quelle di mister Ezio Rossi al termine della gara persa 3-1 dal suo Varese contro il Casale: «Prendere 2 gol in 2 minuti alla fine del primo tempo è frutto delle ingenuità che abbiamo commesso. Abbiamo rovinato tutto in cinque minuti. I cartellini rossi sono pesanti in vista della partita di mercoledì (a Vado, ndr). Credo sia impossibile che uno come Giulio faccia gesto per essere cacciato fuori, mentre per Disabato sono stati falli di gioco e certe volte arbitri intelligenti non ti danno il secondo giallo. Diciamo che siamo sfortunati con gli arbitri, ma non dev’essere un alibi: è una partecipazione di colpe».

Il mister biancorosso continua nell’analisi della sconfitta: «C’è un’incazzatura generale, perché sapevamo che questa gara poteva metterci in corsa per la salvezza diretta. Scampini giocato con dolore alla coscia, poi avuto piccolo mancamento ma si è ripreso».