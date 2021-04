Il vento cambia i piani del canottaggio: le qualificazioni rinviate a giovedì

Il vento sta modificando in modo profondo il programma delle gare di canottaggio della Schiranna dove lunedì sono iniziate le prove valide per la regata di qualificazione olimpica per la zona europea. Dopo la sospensione di oggi, martedì 6, le competizioni resteranno ferme anche nella giornata di mercoledì perché le previsioni del tempo consigliano nuovamente prudenza: remare su scafi così sottili in presenza di folate forti può infatti diventare pericoloso.

La decisione della FISA è quindi quella di rinviare il programma di gara alla giornata di giovedì 8 aprile, quella che nel programma originale era destinata a essere senza gare, solo una vigilia dei Campionati Europei assoluti previsti invece da venerdì 9 a domenica 11. Giovedì è anche il giorno della conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento continentale che porterà alla Schiranna circa 650 atleti provenienti da 22 nazioni, con molti campioni che vedremo impegnati tra pochi mesi anche sulle acque olimpiche di Tokyo.

Giovedì saranno assegnati i 12 pass (tre per il singolo maschile e altrettanti per il singolo femminile, due per il doppio pesi leggeri maschile e altrettanti per il

singolo pesi leggeri femminile, uno per il singolo PR1 maschile e uno per il singolo PR1 femminile) per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo.

Ad aprire le danze alle ore 8.30 di giovedì saranno le due semifinali del singolo maschile alle quali seguirà la Finale C della stessa specialità (ore 8.47) e le Finali B del singolo femminile (ore 8.57) e del doppio pesi leggeri maschile (ore 9.07).

Le Finali A prenderanno avvio alle ore 9.17 con il singolo PR1 femminile e il singolo PR1 maschile. In rapida successione sarà la volta del singolo femminile e maschile e del doppio pesi leggeri femminile e maschile.