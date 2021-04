Sito e social, Verdi Città di Varese riorganizza la sua comunicazione

L’associazione dei Verdi-Europa Verde della Città di Varese è presente dalla fine del 2019 sul territorio di Varese e della sua area vasta e «Nel 2021, anno in cui si spera di uscire dalla pandemia ci sono anche le amministrazioni di molti Comuni dell’area varesina, che a ottobre andranno a elezioni – scrive la loro nota – Diverse le tematiche che in questi mesi abbiamo portato all’attenzione della cittadinanza: in particolar modo aspetti correlati alla salute, all’inquinamento e ai devastanti effetti dei cambiamenti climatici, di cui purtroppo abbiamo avuto pesanti riscontri sul nostro territorio».

Per entrate in contatto con i cittadini, in questi periodi in cui è raccomandato evitare il contatto ravvicinato, i verdi di Varese hanno deciso di potenziare la loro presenza in rete, dandosi una nuova immagine social e organizzazione web: dalla pagina www.verdivarese.eu è ora possibile avere uno sguardo d’insieme su canali, e attività, possibile raggiungere i collegamenti e contenuti, e leggere il blog, sul quale sono consultabili i lavori del comitato scientifico, unico caso tra le formazioni politiche provinciali.

Nelle prossime settimane inizieranno inoltre la campagna “I VERDI ASCOLTANO VARESE” con la quale, attraverso ogni mezzo raccogliere spunti e idee per il presente e il futuro della nostra città. «Stiamo preparando semplici questionari online che sottoporremo a chiunque vorrà partecipare dandoci il proprio contributo» spiegano in una nota.

La nuova mail per informazioni e adesioni è: info@verdivarese.eu.