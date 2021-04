Würstel con chiodi a Malnate, il Comune dirama un avviso

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi ritrovamenti di esche pericolose a Malnate, potenzialmente letali per cani e gatti. In particolare, il primo messaggio era riferito a un würstel con chiodi. La zona interessata è quella di via Novara, via Caprera a via Savoia tra Malnate e Gurone, zona Parco I Maggio.

Le segnalazioni sono circolate prima sui gruppi social malnatesi e poi sono arrivate alla Polizia Locale. Nella giornata di lunedì 12 aprile, dopo aver raccolte tutti i messaggi, dal Comune è stato pubblicato un Avviso alla cittadinanza firmato dal sindaco Irene Bellifemine.

Gli agenti della Polizia Locale di Malnate e le Guardie Ecozoofile saranno impegnate nella zona per cercare altre esche pericolose e appendere dei cartelli di avviso.

«Chiediamo ai cittadini – spiega il comandante della Polizia Locale Stefano Lanna – di segnalarci il prima possibile questi ritrovamenti. Il boccone non deve essere spostato, la prima cosa da fare in questi casi è chiamare il comando o le Guardie Ecozoofile. Tramite le telecamere, anche private, potremmo risalire al colpevole, ma non deve passare tanto tempo».

Questo il testo dell’avviso:

Si segnala che in via Novara, Caprera, Savoia e limitrofe dal 8 aprile 2021 sono stati rinvenuti bocconi / esche pericolose simili a quanto riportato in fotografia. Si prega pertanto di prestare la massima attenzione. In caso di rinvenimento di ulteriori bocconi / esche pericolose si prega di contattare immediatamente il Comando di Polizia Locale al numero 0332/428516 o le Guardie Eco Zoofile al numero 334-3548724.

L’AVVISO ALLA CITTADINANZA