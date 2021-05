Al Cinema Nuovo il film dedicato a Greta Thunberg

Appuntamento con la rassegna “Di terra e di cielo” a cura di Filmstudio 90 che continua la programmazione con la proiezione del film “I Am Greta – Una forza della natura”, in programma venerdì 28 maggio, alle 19 e 30, nella sala del Cinema Teatro Nuovo.

Un’occasione per vedere il documentario realizzato da Nathan Grossman (in versione originale con sottotitoli in italiano), presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2020.

Il film racconta la storia di Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima. Dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica, fino alla ribalta e alla nascita di scioperi scolastici in tutto il mondo. Il film culmina con il suo incredibile viaggio nel 2019 in barca a vela nell’Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all’ONU durante il Summit sul clima.

Prima della proiezione ci sarà l’intervento dei rappresentanti di Friday For Future di Varese, ma anche di altre associazioni e realtà del territorio che da tempo si impegnano per l’ambiente. Durante la serata si terrà infatti la presentazione del progetto Orto Sinergico Sociale che nascerà in via Como, a Varese, a cura di Prospettive Vetegali e Covo.

Ingresso:

biglietto intero € 6,50

ridotto (soci Filmstudio 90, Arci, over 65, under 18) € 5,00

ridotto soci Filmstudio 90 under 25 € 3,00