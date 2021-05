Amca Elevatori Varese, niente Serie A. In massima serie vanno Firenze e Treviso

Si sapeva: sarebbe stata una gara da dentro o fuori, contro la squadra padrona di casa. Nel mini-torneo che è andato in scena nel weekend a Firenze, la Amca Elevatori Varese non è riuscita a superare l’ostacolo fiorentino, vedendo così sfumare la promozione in Serie A.

Nel capoluogo toscano la Handicap Sport Varese è stata sconfitta 84-64 dalla Menarini Firenze, che dopo aver battuto anche Battipaglia, terza squadra impegnata nel girone, ha potuto festeggiare la promozione nella massima serie del basket in carrozzina.

Per i biancorossi la piccola soddisfazione di aver superato Battipaglia con un netto 82-36, che non cancella però l’amarezza per la mancata promozione.

Nell’altro mini girone di promozione che si è svolto a Lecce ad avere la meglio è stata Treviso, che va a braccetto con Firenze in Serie A.