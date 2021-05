Auto prende fuoco: salvo il conducente. Ripercussioni sul traffico

Paura questo pomeriggio sull’Autostrada Pedemontana Lombarda all’altezza di Cislago. Intorno alle 16:30 per cause ancora da verificare un veicolo in transito ha preso fuoco. Il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare l’abitacolo prima che il mezzo fosse completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Tradate e Saronno, con due autopompe, ha tempestivamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Si sono registrati disagi per la circolazione