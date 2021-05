Bagarre al mercato di Varese, sputi e botte ai vigili

Agitato in mezzo al mercato di piazza Repubblica, tanto indurre i presenti a far chiamare la Polizia Locale, che per tutta risposta è stata presa a sputi e strattoni.

È successo questa mattina, lunedì 17 maggio, fra i banchi degli ambulanti quando gli agenti della polizia locale di Varese sono stati chiamati a intervenire per lo stato di agitazione di un 33enne cittadino libico probabilmente in stato di ebbrezza che ha più volte sputato verso gli agenti e aggredito a spintoni la pattuglia.

L’uomo è stato portato a fatica in caserma dove ha continuato a dare in escandescenze. La sua posizione è al vaglio: potrebbe scattare la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 33enne ha precedenti di polizia.