BicicliAmo lungo l’Olona, una domenica alla scoperta di un fiume speciale

Una domenica immersi nella natura del fiume Olona, pedalando alla scoperta di luoghi speciali e di progetti di riqualificazione che fanno dell’Olona un “laboratorio” ambientale.

BicicliAmo 2021 si svolgerà domenica 23 maggio lungo il tracciato del fiume da Castellanza a Castelseprio, per andare alla scoperta degli interventi di riqualificazione del progettoSistema Olona.

Il programma prevede il ritrovo alle 8,30 a Parabiago (Mi) in Piazza Maggiolini (con bici) e la partenza alle 8,45 per raggiungere in un’oretta l’ingresso della pista ciclabile lungo l’Olona a Castellanza.

Alle 11 si arriva a Fagnano Olona, dove sarà possibile visitare le nuove aree umide.

Si riparte alla volta dell’Approdo dell’associazione Calimali dove si consumerà il pranzo al sacco.

L’ultima tappa sarà a Castelseprio dove alle 14 si potranno visitare gli ultimi interventi di valorizzazione delle zone umide realizzati nell’ambito del progetto Sistema Olona.

L’evento è gratuito, ma aperto ad un massimo di 30 persone e sarà realizzato solo se la Lombardia il 23 maggio sarà in zona gialla e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Necessario il pranzo al sacco e una borraccia.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link oppure scrivere alla mail: lorenzo.baio@legambientelombardia.it

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Sistema Olona – Diario dei Testimoni