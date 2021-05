“Buon compleanno Matilde!”, la raccolta fondi per la pediatria oncologica dell’Istituto dei Tumori di Milano

Il 30 maggio 2021 Matilde avrebbe festeggiato un compleanno speciale, i suoi primi 18 anni. Cosi mamma Stefania e papà Marco si sono adoperati per non lasciar cadere una data cosi importante.

Il consueto evento “Buon Compleanno Matilde”, in ricordo della piccola prematuramente scomparsa a causa di un tumore raro, dal 2006 si era sempre tenuto in presenza, ma quest’anno vista l’impossibilità si è pensato di trasformarlo in un compleanno virtuale con tanto di torta per tutti i partecipanti.

Grazie ad una campagna di raccolta fondi aperta dalla famiglia Cantone sul sito dell’Associazione Bianca Garavaglia, gli amici e i parenti di Matilde hanno potuto ricordarla con messaggi affettuosi e nello stesso tempo effettuare una donazione a sostegno dei progetti dell’associazione. Per ogni donazione ricevuta i genitori di Matilde con il nonno ed alcuni amici, domenica 30 maggio, hanno consegnato a casa una piccola torta gentilmente offerta dalla Pasticceria Magni di Busto Arsizio.

Tutte le donazioni sono state abbinate ad un biglietto della lotteria con estrazione di 8 bellissimi premi. La campagna online ha contato 54 donazioni che hanno permesso di raccogliere ben 4.340 euro che verranno destinati al sostegno di una infermiera professionale all’interno del Reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Nell’arco di ventiquattro ore la famiglia Cantone è stata così inondata di messaggi per Matilde e selfie con la torta del “Buon compleanno” edizione 2021, un’iniezione di affetto e solidarietà che ha fatto del bene non solo a loro!

Per chi volesse ancora partecipare e sostenere la campagna in ricordo di Matilde c’è tempo fino al 10 giugno e potete farlo qui.