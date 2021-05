Calcio: l’allenatore saronnese Marco Zaffaroni sogna la Serie B con il suo AlbinoLeffe

Un allenatore saronnese alla ribalta nel panorama del calcio italiano. Marco Zaffaroni, classe ’69 e originario di Saronno, sta compiendo una vera e propria impresa con il suo AlbinoLeffe. Retrocessi in Serie C nel 2012 dopo nove anni in Serie B, con il tecnico della città degli amaretti i seriani stanno rivivendo un sogno ad occhi aperti: tornare nel secondo campionato calcistico più importante a livello nazionale.

Dopo le giovanili nella Caronnese, il battesimo di Zaffaroni come calciatore avviene proprio a Saronno nella stagione 1986-87 con il glorioso Fbc, la sua prima squadra. La carriera sui campi dura poco più di vent’anni ed è costellata di esperienze importanti in realtà professionistiche come il Torino ed altre, più legate al nostro territorio, come Legnano, Pro Patria e Monza.

Appesi gli scarpini al chiodo, il tecnico saronnese inizia la sua avventura di allenatore come vice nel Perugia, in Lega Pro (l’attuale Serie C), prima di “mettersi in proprio” e di iniziare la carriera come allenatore in prima.

Folgore Verano in Eccellenza e Folgore Caratese in Serie D sono le sue prime esperienze sulla panchina, prima di diventare tecnico della Caronnese (sempre in Serie D) per tre stagioni, dal 2013 al 2016: con i rossoblu conquista un quarto, un quinto e un secondo posto.

Chiusa l’esperienza a Caronno Pertusella, nel maggio 2016 Zaffaroni firma con il Monza, sempre in Serie D. Con la società brianzola il tecnico di Saronno si porta a casa il primo grande traguardo che va ad arricchire il suo palmares: alla prima stagione sulla panchina dei biancorossi Zaffaroni vince il campionato e porta il Monza in Serie C.

Quarto nella successiva annata in C, Zaffaroni conclude il suo rapporto con il Monza dopo poco più di due stagioni: alla terza, annata 2018-2019, viene esonerato quasi subito, ad ottobre.

Con la stagione 2019-2020 Zaffaroni riparte dall’AlbinoLeffe, società calcistica che rappresenta unitamente i Comuni di Albino e Leffe, in provincia di Bergamo, che contano complessivamente circa 20mila abitanti. Una realtà piccola rispetto a tante altre grandi città italiane e che rafforza ancor di più lo status di outsider della compagine bergamasca.

Nel primo anno, segnato dalla pandemia, mister Zaffaroni centra subito l’obiettivo playoff, ma viene eliminato al primo turno.

A un anno di distanza il tecnico di Saronno ci riprova: settimo al termine della stagione regolare nel Girone A di Serie C, l’AlbinoLeffe ha staccato il pass per i playoff come una delle sorprese del campionato. E continua a stupire.

Eliminate Pontedera e Grosseto nei primi due turni degli spareggi promozione cominciati il 9 maggio, i blucelesti hanno fatto fuori anche una big come il Modena agli ottavi di finale, perdendo l’andata in casa per 0-1 e ribaltando la situazione con un clamoroso 0-2 esterno, che ha portato i seriani ai quarti di finale dei playoff.

L’avversario si chiama ora Catanzaro, un altro avversario decisamente ostico, arrivato quarto nel gruppo C dietro a corazzate come Ternana e Benevento. La gara d’andata giocata ieri tra le mura amiche dell’AlbinoLeffe (momentaneamente il Comunale “Città di Gorgonzola”, nel Milanese) si è chiusa sull’1-1, un punteggio che tiene ancora aperti tutti gli scenari, con il pari acciuffato a meno di dieci minuti dalla fine grazie ad un gran gol di Mondonico.

Queste le parole del tecnico Marco Zaffaroni al termine del match:

Mercoledì 2 giugno la gara di ritorno nella trasferta calabrese al “Nicola Ceravolo”: a mister Zaffaroni e compagni serve una vittoria o un pareggio con almeno due gol per parte per accedere alla semifinale.

Il sogno dei seriani continua alla guida di un condottiero saronnese. Marco Zaffaroni vuole scrivere una pagina di storia dell’AlbinoLeffe e della sua carriere professionale: un passaggio in Serie B significherebbe avere un allenatore di Saronno nel secondo massimo campionato di calcio, lo sport più importante in Italia e in Europa, a livello nazionale.