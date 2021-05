A Cocquio Trevisago riparte la cultura con “Terre d’oriente e d’occidente”

Una mostra collettiva dedicata all’abbraccio delle culture, fra Oriente ed Occidente.

Ha il sapore della ripartenza l’offerta culturale in programma per il prossimo fine settimana a Cocquio Trevisago che grazie all’associazione culturale “Atelier Capricorno“ propone una mostra collettiva, “Terre d’Oriente e d’Occidente“, che verrà inaugurata domenica prossima, 16 maggio.

Sono diversi gli autori presenti e l’amministrazione chiede il supporto della cittadinanza per una delle prime iniziative di questa primavera dopo il lungo inverno di restrizioni.

Date le norme attualmente in vigore, gli ingressi saranno suddivisi in tre gruppi (ore 15, ore 16, ore 17): per questo è opportuno contattare l’Atelier ai numeri indicati (Anny 3358129631; Anna 3388971069) prenotando così il turno di ingresso per visitare la mostra.

TERRE D’ORIENTE E D’OCCIDENTE

dal 16 al 30 maggio 2021

Apertura domenica 16 maggio ore 15

Gli autori, così in locandina: Angeleri-Azzaretti-Barbera-Barioni-Battimiello-Beolchi-Bossi-Branca-Canaves-Casalis-Corti-Cusato-D’Alfonso-Dalla Costa-De Cesare-Denti-De Vittori-Falcone-Ferrario-Genzi-Gieb-Guerra-Hodinova-Lozito-Maack Robbiano-Mancin-Martini-Piacentini-Piccaia-Scheffer-Varalli