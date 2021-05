Il Comune di Luino incontra le associazioni culturali

L’Amministrazione Comunale ha invitato tutte le Associazioni culturali di Luino o che operano sul medesimo territorio ad un incontro che si terrà il 6 maggio 2021 alle ore 18:30 tramite la piattaforma Zoom.

Un incontro aperto alla cittadinanza (QUI IL LINK)

L’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di creare momenti di confronto e dialogo con tutte le Associazioni del territorio con l’obiettivo di potenziare il rapporto tra l’Amministrazione e la Comunità, di incentivare il senso di appartenenza e di inclusione, di promuovere una crescita culturale, turistica, sociale, sportiva, creando legami e lavorando per diminuire le conflittualità.

Nello specifico con il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni culturali nella realizzazione dell’offerta culturale, l’Amministrazione intende collaborare per aggiornare il registro delle Associazioni e promuovere le stesse anche tramite i suoi canali; condividere progettualità e programmazione in ambito culturale; collaborare nella realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative culturali per la comunità; promuovere la partecipazione al coinvolgimento attivo dei bambini e dei giovani nella comunità, attivare scambi interculturali e sviluppare azioni che promuovano un’offerta culturale dedicata alle giovani generazioni.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare l’avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni, iniziative, progetti per incrementare l’offerta culturale e il turismo, deliberato dalla Giunta il 19 aprile u.s.