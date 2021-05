Cortisonici Ragazzi, ecco i vincitori dell’edizione 2021

Si è conclusa Cortisonici Ragazzi, la sezione dedicata ai giovani autori all’interno del festival Cortisonici. Una versione inedita con doppia proiezione online e in sala. Tanti i ragazzi presenti: nelle due mattinate di lunedì e martedì un totale di 200 persone, in base alla massima capienza consentita attualmente nella sala del Cinema Nuovo. A decretare i film vincitori delle due sezioni previste, una a tema libero e una dedicata al “fantastico”, ci sarà una giuria speciale composta dalle ragazze e dai ragazzi di FilmHub: il progetto collettivo nato all’interno di Filmstudio90.

I vincitori:

Sezione Fantasticorto:

Yesterday di Alessandro Arpaja, Giulia Guzzetti, Alessia Pardo, Mirko Rodio Istituto Don Milani di Venegono Inferiore – 3’34’’

Per la creatività nell’approccio al tema, la competenza nell’uso degli effetti e per una scrittura consapevole che non scade nella banalità e nel moralismo.

Sezione Concorso Generale:

Nix di Mirko Rodio Istituto Don Milani di Venegono Inferiore – 3’

“Nix” si distingue nettamente da tutti gli altri cortometraggi in concorso. Pur trattandosi di un’idea semplice, si rivela creativa e ben realizzata, soprattutto dal punto di vista del montaggio.

Menzioni speciali:

Mi manca di Summer School Ceis Bologna – Regia Tiziana Passerini 2020 (in meno di 60 secondi) di Emma Listorto

Motivazioni: per essersi contraddistinti grazie alla dedizione e al coraggio nell’impiego dell’animazione, allo scopo di narrare tematiche attuali e delicate.

Spiega Tatiana Tascione, coordinatrice della sezione Cortisonici Ragazzi insieme a Michele Orlandi: “Non è stato facile quest’anno organizzare il festival ma siamo riusciti comunque a restituire uno spazio importante anche a Cortisonici Ragazzi, soprattutto riportando i ragazzi in sala: questa è una componente fondamentale per il cinema. Anche perché i lavori arrivati sono di una qualità veramente alta, poterli proiettare in una sala cinematografica è il modo migliore per dare loro il giusto valore”.