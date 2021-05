Crugnola e De Tommaso al rally Targa Florio per risalire in classifica

Si disputa a partire da venerdì 7 maggio l’appuntamento più a Sud, e anche quello dalle radici più antiche, inserito nel calendario del Campionato Italiano Rally, il “Targa Florio”. La corsa siciliana è giunta alla sua 105a edizione ed è chiamata a dare maggiori indicazioni a una classifica tricolore che deve ancora assumere una fisionomia più chiara dopo due prove – il “Ciocco” e il “Sanremo” – che hanno permesso a Stefano Albertini di mettersi davanti a tutti.

Il Targa Florio dovrà essere terreno di riscossa per i due forti piloti varesini impegnati in pianta stabile nel CIR 2021, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso, non certo tra i più felici dopo le due prove che hanno aperto la stagione. Guasti, sfortuna, polemiche hanno rallentato l’ascesa della coppia d’assi della nostra provincia che sulle strade siciliane ha tutte le intenzioni di lasciare il segno.

Crugnola è stato coinvolto suo malgrado nel “pasticcio di Sanremo”, la gara vinta dal compagno di marca (ma non di squadra) Craig Breen al quale prima è stato tolto il successo con una penalizzazione per aver ritardato il rientro all’ultimo parco chiuso – proprio a favore di Andrea, secondo al termine delle prove speciali – e poi è stato di nuovo premiato come vincitore con una controversa decisione del direttore di gara. I malumori in casa Hyundai sono stati evidenti, ma anche in Sicilia la casa coreana diretta dal piemontese Adamo sbarcherà in forze. Due I20 Wrc saranno affidate ai piloti del mondiale Neuville e Veiby che però non entreranno nella classifica del rally; Crugnola (con Pietro Ometto) e Breen (con Louis Louka) sono invece gli aspiranti alla vittoria finale. Crugnola arriva al “Targa” da campione uscente (e due anni fa fu terzo), uno sprone ulteriore per fare bene su strade che davvero profumano di storia.

Anche Damiano De Tommaso cerca ispirazione nella corsa siciliana alla quale il giovane pilota di Ispra arriva con appena 3 punti tricolori, colti in un deludente Sanremo (e dopo lo zero del Ciocco dove però era andato alla grande prima dell’errore nel finale di gara). DDT sarà in gara con il sanmarinese Massimo Bizzocchi a bordo della più importante tra le Citroen C3 al via.

Anche al Targa Florio la concorrenza per le posizioni di vertice sarà molto alta: il bresciano Albertini (con Danilo Fappani) non ha intenzione di cedere la leadership a bordo della sua affidabile Skoda Fabia, la stessa vettura di un altro big come Giandomenico Basso. Non ci sarà invece Fabio Andolfi, attualmente terzo della classifica generale per una indisposizione (non legata al Covid). Altri nomi importanti sono quelli di Michelini, Signor (Volkswagen Polo) e Ciuffi (Fabia) mentre tra gli stranieri – oltre a Breen – spiccano il finlandese Pietarinen e il turco Soylu. Tra le curiosità va segnalata la presenza del pluricampione italiano Paolo Andreucci che porta al debutto mondiale la Renault Clio della nuova classe Rally4.

Il Targa Florio scatta venerdì alle 16,30 con la power stage “Sclafani Bagni” di 2 chilometri che – come da regolamento 2021 – assegna 3, 2 e 1 punti in classifica CIR ai primi tre classificati. Sabato le altre nove speciali tra le 7,20 del mattino e le 20,55 di sera, ora prevista per l’arrivo al Belvedere Principe di Belmonte dopo 90 Km cronometrati.