Due anni fa il secondo Sciopero mondiale per il clima

Milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per protestare e chiedere azioni più incisive contro il cambiamento climatico. Succedeva il 24 maggio di due anni fa in occasione del secondo Sciopero globale per il clima: la manifestazione promossa dai gruppi Fridays for future e dall’attivista svedese Greta Thunberg.

Tanti anche i giovanissimi del Varesotto che quel giorno sono scesi in piazza per far sentire ancora una volta la loro voce. A Varese un corteo di 250 studenti partiti da piazza Repubblica ha percorso le vie del centro per poi ritrovarsi in piazza Monte Grappa. Lo stesso giorno a Sesto Calende 400 studenti, insegnanti e genitori si sono dati appuntamento sulle rive del Ticino con disegni e cartelloni per una “lezione” speciale sull’ambiente.

Nel corso del 2019 il movimento dei Fridays for future si è sviluppato anche in tutti i principali centri della provincia come Saronno, Busto Arsizio e Luino.

Proprio a Luino i giovani di Fridays for future hanno portato l’amministrazione comunale a firmare la dichiarazione di emergenza climatica e a costituire un tavolo per il clima composto da 22 persone per affrontare diverse tematiche ambientali e sensibilizzare riguardo i cambiamenti climatici. Per il 2021, il tavolo ha già in programma quattro laboratori rivolti a tutta la comunità.

Dopo una pausa dettata dall’emergenza covid, il movimento Fridays for future ha ricominciato le sue attività anche a Varese. Il 29 maggio 2021 è in programma la proiezione dal vivo al Teatro nuovo del documentario “I am Greta”, dedicato all’attivista svedese.