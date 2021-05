Federica Cesarini, esperienza in singolo sulle acque di Lucerna

Niente doppio pesi leggeri per Federica Cesarini nella tappa di Coppa del Mondo iniziata quest’oggi – venerdì 21 maggio – a Lucerna. La bardellese, neo campionessa europea della specialità, è ugualmente impegnata sul Rotsee con le insegne della nazionale italiana ma nella gara del singolo PL. (foto canottaggio.org)

Una variazione sul programma causata dal riacutizzarsi di un infortunio patito dalla sua compagna di barca, la cremonese Valentina Rodini, costretta a fermarsi anche per non compromettere l’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo. La scelta dello staff tecnico azzurro è stata quindi quella di schierare ugualmente Cesarini a Lucerna ma in gara solitaria, senza quindi sostituire Rodini con un’altra atleta.

Federica, che ha 24 anni ed è tesserata per la Canottieri Gavirate e per le Fiamme Oro, ha già esperienza nel singolo e si è subito qualificata per le semifinali ottenendo un buon secondo posto nella propria batteria alle spalle della irlandese Lydia Heaphy e davanti all’altra azzurra Paola Piazzolla, a sua volta qualificata per le semifinali. Bisogna ricordare che il singolo leggero non è “barca olimpica” a differenza del doppio.