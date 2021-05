Frana sulla galleria tra Luino e Colmegna, chiusa la statale 394

Un movimento franoso avvenuto al di sopra della galleria sulla statale 394 tra Luino e Colmegna ha costretto le autorità locali alla chiusura precauzionale della statale. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 18 maggio

Alcuni detriti sono caduti sopra la galleria e in parte anche sulla sede stradale. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Non ci sono stati feriti. Per raggiungere Luino da Colmegna è possibile fare la strada che porta a Dumenza.