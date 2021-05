Giovani e anziani: ad Angera ripartono il Centro ricreativo e la Casetta Pop Up

Giovani e anziani: ripartono le attività alla Casetta Pop up e al Centro Ricreativo di Angera. Nella cittadina sul Lago Maggiore bel tempo e vaccini portano infatti i primi segnali di ripartenza di due progetti legati ai servizi sociali, seppur naturalmente con ancora qualche restrizione e la massima attenzione per quanto riguarda l’emergenza covid.

«Seppur totalmente immersi nel lavoro quotidiano che ci vede come sempre a cercare di dare aiuti alla nostra comunità – spiega l’assessore Antonio Campagnuolo – non abbandoniamo assolutamente altri progetti come le attività legate al progetto Baco al nostro centro ricreativo e il progetto Pop Up legato all’Educativa di Strada».

Il lungo stop imposto prima dal lock down e poi dalle successive zone rosse si è purtroppo fatto sentire per i due centri di aggregazione angeresi – la Casetta Pop Up si rivolge ai giovani mentre il Centro Ricreativo agli anziani – che tuttavia durante l’inverno hanno trovato soluzioni diverse come Tangram, il gioco-puzzle a distanza ideato dall’Educa di Strada per i ragazzi del Basso Verbano (nel link tutti i dettagli).

Una soluzione nata su Instagram e che quest’ inverno ha permesso così di mantenere vivi i rapporti tra gli educatori della Cooperativa Aquilone e gli adolescenti, dando in seguito l’opportunità di uno scambio di opinioni sui temi più sentiti dai giovani una volta ripristinato l’appuntamento del giovedì pomeriggio proprio alla Casetta Pop Up di Via Adige.

«Ora, ripartiamo con una grande novità – ha aggiunto Campagnuolo -: estendiamo il progetto anche nel rione Bruschera, presso il nuovo parco giochi in zona Chiesetta, dove abbiamo visto che alcuni adolescenti sono spesso presenti».

Per quanto riguarda invece il Centro Ricreativo la scorsa estate aveva dato la possibilità di svolgere alcuni appuntamenti in presenza nel Giardino del Centro, fino a quando l’autunno e il relativo aumento dei contagi non ha portato nuovamente alla chiusura della struttura.

«In zona gialla e rispettando le normative vigenti – spiega Campagnuolo annunciando il calendario di maggio – cerchiamo di ripartire sempre all’aperto – tempo permettendo – nel giardino con un programma di attività, seppur con un numero limitato e su prenotazione, aggiungendo anche qualche uscita di piccoli gruppi sul territorio come passeggiate tra la nostra città».

«Speriamo davvero di andare verso una parziale normalità per poter offrire a giovani e meno giovani alcuni momenti di svago e divertimento come abbiamo sempre fatto, e come vorremmo fare in futuro con mille nuove idee che scalpitano nella nostra testa» conclude l’assessore.