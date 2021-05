Gli adolescenti tra paure e desideri: a Luino i “mercoledì d’autore” in libreria

Uno sguardo sugli adolescenti, sul loro mondo, le loro paure e le loro gioie, le loro solitudini e le loro ricerche di certezze. Passando per i videogame e le luci e le ombre dei social e del web.

I mercoledì d’autore promossi dalla Mondadori Bookstore – Cerutti e Pozzi di Luino, con il patrocinio del Comune di Luino, mercoledì 12 maggio alle 21 in diretta streaming sulla pagina Facebook della libreria, ospitano due romanzi che nascono rivolgendosi a un pubblico di adolescenti, ma si aprono a una lettura “trasversale” di grande impatto e interesse anche per gli adulti. A parlarne saranno le autrici Laura Orsolini con “Play” (La Memoria del Mondo) e Sara Magnoli con “Dark Web” (Pelledoca Editore).

“Play” si presenta come un profondo e delicato romanzo di formazione che tocca la solitudine adolescenziale e il suo superamento attraverso l’amore, ponendo a confronto il mondo dei ragazzi e quello degli adulti: il protagonista, il sedicenne Vasco, trasferisce le sue giornate all’interno dei videogame cercando di lenire il suo dolore che nasce da una solitudine che solo il confronto con gli altri e la ricerca di una verità nascosta può aiutare a superare.

“Dark Web” è un giallo adrenalinico che indaga nel mondo dei social, mettendo in luce le potenzialità di un mezzo come internet, ma anche i rischi a cui si va incontro non utilizzandolo in modo responsabile e consapevole: e la quattordicenne Eva, che sta vivendo un momento in cui non si sente compresa dagli altri e che vuole fare l’influencer di moda pensando sia tutto a portata di un click, finisce preda di un inquietante personaggio che la trascina in un giro di sexting.

«Entrambi i romanzi – sottolinea Manuela Nastro, responsabile della libreria e che modererà la serata con Antonella Sonnessa – ci portano a confrontarci con temi di grande attualità, puntano i riflettori su situazioni profondamente radicate nella quotidianità e su tematiche concrete. Per questo il nostro invito è rivolto anche a tutte le scuole, perché anche i ragazzi e le famiglie possano seguire l’incontro, durante il quale potranno porre attraverso i commenti domande in tempo reale».

La presentazione dei due libri si colloca a pochi giorni dalla conclusione della Settimana dei Diritti che il Comune di Luino ha promosso per le scuole e , in linea con questa, vuole proprio offrire un momento di riflessione nell’ambito di un discorso civico.