Inizia il processo per il crollo di Albizzate che causò tre morti

Si è aperto oggi, giovedì 13 maggio, con l’Udienza preliminare, il processo per il crollo di Albizzate del 24 giugno 2020 che causò la morte di tre membri di una stessa famiglia, Fouzia Taoufiq di 38 anni, e dei figli Soulaymane, 5 anni, e Yaoucut di soli 12 mesi (un terzo figlio si salvò miracolosamente).

L’udienza preliminare è stata aggornata al 16 settembre 2021.

Due gli indagati per il crollo di Albizzate

Il processo si tiene al tribunale a Busto Arsizio, la prima fase si è svolta davanti al Gup Piera Bossi. Il sostituto procuratore Nadia Calcaterra ha chiesto il rinvio a giudizio di due indagati: il progettista Cesare Gallazzi (ingegnere di Busto Arsizio che oggi ha 95 anni) è difeso dall’avvocato Cesare Cicorella. Antonino Giovanni Colombo è invece l’amministratore unico dell’immobiliare del complesso edilizio crollato difeso dall’avvocato Luca Abbiati.

Sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri della Compagnia di Gallarate e delle perizie, la procura contesta di aver causato il crollo “per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia”.

Le costituzioni di parte civile

Tre le istanze di costituzione di parte civile nel processo. Chiedono di essere coinvolti la famiglia Hannach (padre e figlio, residenti ad Albizzate), lo stesso Comune di Albizzate nella persona del rappresentante pro tempore, il sindaco. E infine una 42enne rimasta ferita quando la pensilina di cemento era piombata sul marciapiede.

La tragedia aveva profondamente segnato il paese, che si era subito attivato anche per i due membri superstiti della famiglia Hannach. Il sindaco Mirko Zorzo aveva chiesto «giustizia» e in questo senso va spiegata anche la costituzione di parte civile: il crollo aveva anche reso in gran parte inaccessibile per giorni il quartierino commerciale di via Marconi.