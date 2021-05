La denuncia di un papà: “Una ciclista ha buttato a terra mio figlio ed è scappata”

«Questa è la faccia di mio figlio dopo il simpatico “regalo” di una ragazza sulla pista ciclabile».

Comincia così il racconto di Alessandro Spalluto, nostro lettore di Azzate, che con un bel po’ di comprensibile rabbia spiega quanto è successo a Leonardo, il suo bambino di 5 anni, a Bodio Lomnago nel pomeriggio di domenica 9 maggio.

«Stavamo percorrendo la pista ciclabile, nel tratto tra Villa Baroni e il Gallione, tra le 16.45 e le 17: io di corsa e mio figlio Leonardo in bicicletta. Improvvisamente è spuntata una ragazza mora con un top nero che con la sua bici ha sorpassato due signori, invadendo la nostra corsia e ha letteralmente travolto mio figlio, scaraventandolo a terra», racconta.

«Lui ha picchiato la faccia, ha un grosso ematoma ed una brutta escoriazione sutto lo zigomo e si è spaventato tantissimo, l’ho portato al ristorante per recuperare del ghiaccio e dopo 30 minuti siamo riusciti a medicarlo e calmarlo – continua Alessandro -. Nel frattempo la ragazza, che ha visto e sentito che ero a 20 metri dal punto dell’impatto, mentre lo portavo a medicarsi ha pensato bene di scappare. Tra oggi e domani faremo la denuncia in modo da acquisire anche filmati, un simile comportamento non deve restare impunito».

Chi avesse informazioni o avesse assistito all’episodio può rivolgersi ai carabinieri della stazione di Azzate.

Il viso di Leonardo il giorno dopo l’incidente