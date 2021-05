L’Arca, un’estate inclusiva con Più in là

Creatività, musica, danza, bolle di sapone. Ce n’è per tutti i gusti nell’offerta di Più in là – Solo chi sogna può volare, la proposta estiva della cooperativa tradatese L’Arca, che cerca il bis dopo il grande successo dell’edizione 2020.

“Usciamo sul territorio con un ventaglio di laboratori rivolti contemporaneamente a una platea di bambini e ragazzi con e senza disabilità. — spiega lo staff dell’ente — L’esperimento inclusivo dello scorso anno ha avuto esiti assolutamente positivi e desideriamo replicare, riconfermando i corsi più gettonati e inserendo novità che siamo certi i bambini e i ragazzi potranno apprezzare”.

Torneranno quindi il corso di Graffiti e il corso di Teatro, torneranno le bolle di sapone e Si vola in prima! (dedicato ai bimbi che a settembre affronteranno il passaggio dalla scuola materna alle elementari); prima esperienza invece per il corso di Danza Fiabe Bolle, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni per un viaggio a tutto tondo nel mondo della fantasia, e per la combo rap e hip hop, un’energetica full immersion per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni nel mondo della street dance e nella cultura metropolitana contemporanea.

“Ma il nostro fiore all’occhiello — continuano gli organizzatori — sono le ore con i ragazzi di Più in là – Special, piccoli con disabilità che, grazie al rapporto educatore-utente 1:1, potranno essere inseriti nei vari corsi, sperimentando in un contesto protetto la bellezza del poter giocare con i loro coetanei e divertirsi con il nostro team educativo, alternando le varie attività proposte nei laboratori con momenti di stimolazione multisensoriale”.

New entry, infine, l’iniziativa di conciliazione promossa da Regione Lombardia Aut-door summer, uno spazio di accoglienza mattutino per bambini e ragazzi con autismo attivo dal lunedì al venerdì, nell’ambito del quale verranno proposte attività in micro-gruppo volte a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità sociali.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, è possibile consultare il sito web www.cooplarca.org, contattare la Cooperativa al numero 0331 386942, mandare un messaggio Whatsapp al 337 1062955 o scrivere un e-mail a servizi@cooplarca.org.

