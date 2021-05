Lavori in A8: nelle notti di giovedì e venerdì chiude il tratto Gazzada Castronno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 3 e venerdì 4 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Brughiera ovest” e “Brughiera est”, situate nel suddetto tratto chiuso.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, percorrere la SP57 e la SP341 fino allo svincolo di Castronno, da dove si potrà rientrare sulla A8 verso Milano;

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 e la SP57, per rientrare sulla A8 allo svincolo di Gazzada Buguggiate.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione dei portali di segnaletica verticale, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 3:00 di venerdì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400, o di Como Centro, al km 33+800.