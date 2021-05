Lavori in via Piana di Luco, chiusa la circolazione sabato 8 maggio

Via Piana di Luco sarà chiusa al traffico sabato 8 maggio dalle 7.30 del mattino. L’interdizione delle auto si rende necessaria perché il Comune di Varese eseguirà in quella zona “sondaggi geognostici”. Si tratta di ricognizioni che permettono di analizzare il suolo in profondità per conoscerne la stratigrafia e valutare le caratteristiche geologiche e geotecniche.

La strada sarà chiusa, fino a conclusione dei lavori, nel tratto da Varese Bizzozero, a partire dall’ intersezione con viale Borri, sino al ponticello sul Rio Selvagna. Da Gazzada Schianno quindi la strada sarà interrotta a partire dal ponte di Rio Selvagna.