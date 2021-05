L’ossessione che diventa stalking, pubblicato il libro dell’autrice di Varese Francesca Broso

Un interesse non ricambiato che si trasforma in ossessione fino a sfociare nello stalking. “La chiave di Niche“, il nuovo romanzo dell’autrice varesina Francesca Broso, affronta un tema delicato. Una storia che racconta la caduta nel vortice della persecuzione, tutto partendo dal ritrovamento di una chiave misteriosa.

Il libro pubblicato da Blitos Edizioni racconta le vicende di Niche, una giovane professoressa di liceo, che si ritrova al centro delle attenzioni insistenti di Giacomo, insegnante di biologia nello stesso liceo. È però in un caffè letterario che Niche conosce Leonardo, il proprietario del locale. Tra i due nasce subito la scintilla, ma nello stesso momento l’ossessione di Giacomo sfocia nello stalking. Niche è così trascinata in un limbo oscuro, fatto di terrore e ansia crescente, con la paura costante che possa accadere l’irreparabile da un momento all’altro.

Nata a Varese nel 1985 ma innamorata del Regno Unito, Francesca Broso scrive e immagina storie fin da bambina. È laureata in Lingue e letterature straniere e specializzata in Scrittura creativa all’Università Cattolica di Milano. È insegnante di inglese in una scuola superiore, adora leggere e viaggiare, ed esprime la sua immaginazione scrivendo storie che parlano di donne.