Maria Ausiliatrice di Luino presenta il piano dell’offerta formativa

l’Istituto Paritario Parrocchiale “Maria Ausiliatrice” di Luino presenta il piano della offerta formativa per l’anno 2021/2022.

Un’ offerta formativa che ha come obiettivo la crescita armonica degli alunni e che si rivolge a tutte le fasce di età a partire dall’Asilo Nido fino alla Scuola Secondaria di primo grado. Diverse e nuove le iniziative proposte dall’Istituto a partire dal 13 settembre prossimo.

Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono previsti corsi CLIL in madrelingua inglese (Content and Language Integrated Learning) e di Coding-Scratch. Per la Primaria verrà inoltre introdotto un avviamento al corso di Tedesco, già presente e consolidato come seconda lingua alla Scuola Secondaria. Per entrambi i gradi è possibile ottenere una riduzione della retta grazie alla Dote Scuola.

Ogni gruppo dell’Asilo Nido avrà a disposizione dei suoi locali, tra cui la sala nanna, il bagno, la sezione dove si svolgono le attività e un’area giochi riservata. Altrettanti sono gli spazi dedicati alla Scuola dell’Infanzia: tre aule ampie e luminose, un salone accoglienza, un’aula polifunzionale per i laboratori, un’area giochi attrezzata e un ampio parco con vista lago.

L’Istituto ospiterà tutti fino alle 17.30 di ogni giorno, con il doposcuola, il tempo prolungato, i laboratori e il post asilo.

«Ai genitori e agli alunni, offriamo la possibilità di incontrare una realtà ricca di un patrimonio culturale e professionale, in dialogo con il territorio e in continuità con la secolare esperienza formativa e educativa della Chiesa. La direzione esprime gratitudine nei confronti dei docenti che tanto si sono impegnati in questo anno difficile e nei confronti delle famiglie per il sentito desiderio di alleanza, che ci auguriamo possa crescere sempre di più nella nostra scuola», conclude la direzione dell’Istituto, gestita dai sacerdoti e dal personale laico.

E-mail: segreteria@istma-luino.it; sito web: www.istma-luino.it.

Per contattare l’asilo nido e la scuola dell’infanzia (via Sbarra 3A) : 0332 / 531.374, per la scuola primaria e secondaria (via Confalonieri 4): 0332/531.678.