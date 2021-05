Martedì 18 maggio interruzione idrica a Bregazzana

Lereti comunica che nel pomeriggio di martedì 18 maggio 2021 è programmato un intervento tecnico di manutenzione sulla rete di distribuzione che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica nel Comune di Varese in località Bregazzana.

L’interruzione avrà inizio alle ore 13:00 ed interesserà le seguenti vie:

• Via per Bregazzana

• Via Molinetto

• Via Monte Martica

• Via Mondino

• Via Magnani

• Via G. B. Castelli

• Via San Sebastiano

• Via del Giglio

• Via Pasetti

• Via Motta

L’intervento in oggetto verrà eseguito alla Centrale Fontane Calde e non prevede l’esecuzione di scavi su pubblica via, il termine dei lavori è previsto per le ore 17:00.