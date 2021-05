I Mastini salutano coach Deveze: tornerà ad allenare in Francia

Termina dopo una sola stagione il sodalizio tra i Mastini Varese e coach Claude Devèze: lo stimato allenatore canadese tornerà infatti a lavorare in Francia, campionato che meglio conosce e che ha frequentato per molti anni. A ingaggiarlo è stato il Brest per quella che sarà la sua quarta “balaustra” nel torneo transalpino dopo Nantes, Briançon e Tours. Il club bretone, dopo due anni complicati, ha stanziato un budget importante per provare a essere promosso nella massima serie e ha così ingaggiato il tecnico dei gialloneri.

Il bilancio di Devèze a Varese è da considerarsi positivo: la squadra ha dovuto fronteggiare l’emergenza Covid (come tutte) ma anche la mancanza di una “casa” vista l’indisponibilità del PalAlbani. L’allenatore ha capito la situazione, si è rimboccato le maniche e si è adeguato agli spostamenti prima a Milano e poi a Como; dopo le difficoltà iniziali (a livello di risultati) i Mastini hanno poi imboccato la strada giusta arrivando a disputare le semifinali di Coppa Italia e quelle dei playoff. Non un livello scontato anche perché il roster è cambiato profondamente lungo l’anno sportivo.

I Mastini – che ringraziano pubblicamente Devèze per la collaborazione di questi mesi – sono ora dunque alla ricerca di un nuovo tecnico (e di uno straniero perché a questo punto è ben difficile che resti Drolet). Vedremo se sarà seguita una strada “canonica” e quindi quella di un coach italiano o comunque già esperto della IHL, oppure si rifarà la scelta di dodici mesi fa, quella di sparigliare le carte per andare su una figura completamente nuova e differente come è stato il franco-canadese.

L’ormai ex allenatore ha tenuto a sua volta a ringraziare la società, i tifosi e la città di Varese per la stagione vissuta insieme. Di seguito le sue parole.